Survivor Uğur Pektaş ve oğlu Murathan'ın fotoğrafları dikkat çekiyor! Uğur Pektaş ve Gamze Özçelik'in çocukları...

Survivor'da 2005 yılında şampiyonluk yaşayan, hatta şöhretini bu yarışma sayesinde kazanan Uğur Pektaş, Survivor 2020'nin de favorilerinden biriydi. Ancak yarışma yüzü görmeden Survivor adasına veda etti. Diskalifiye olması sonrası Uğur Pektaş'ın Survivor 2021 için adı geçmeye başladı. Uğur Pektaş Arka Sokaklar dizisinde Murat karakteri ile gönülleri fethetmiş partneri Gamze Özçelik ile olan dizi aşkı gerçeğe dönüşmüştü. Uğur Pektaş 2008 yılında ünlü oyuncu Gamze Özçelik ile hayatını birleştirmişti. Uğur Pektaş ve Gamze Özçelik'in evliliklerinden bir de Murathan Pektaş adını verdikleri bir oğulları oldu. Daha sonra yollarını ayıran çiftin oğulları Murathan ile olan paylaşımları sosyal medyada dikkat çekiyor. Murathan ise her geçen gün biraz daha büyüyor. İşte başta Uğur Pektaş ve Gamze Özçelik'in oğulları Murathan olmak üzere ünlülerin çocukları.