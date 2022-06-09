Haberler Magazin Videoları Survivor Sude'ye elendikten sonra bir haller oldu saten geceliğiyle kahvesini hüpletirken paylaştı! Mert Öcal'ın güzel sevgilisi Sude Burcu...

Survivor Sude'ye elendikten sonra bir haller oldu saten geceliğiyle kahvesini hüpletirken paylaştı! Mert Öcal'ın güzel sevgilisi Sude Burcu...

Survivor Sude'ye elendikten sonra bir haller oldu saten geceliğiyle kahvesini hüpletirken paylaştı! Mert Öcal'ın güzel sevgilisi Sude Burcu...
09.06.2022 09:08

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TV 8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2022 All-Star'da, Nisa Bölükbaşı'nın takım arkadaşı Sude Burcu'yu Mert Öcal hakkında uyarması sonrası ortalık karışmıştı. Bu olayla birlikte Sude Burcu ile Mert Öcal arasında bir ilişki olduğu ortaya çıkmıştı. Nisa'ya göre Mert aynı zamanda eski Survivor yarışmacılarından birini de aynı anda idare ediyordu. Bu şaibeli çift Survivor'dan elendikten sonra aşklarını resmen ilan ettiler. Mert Öcal'la aşk yaşadığı ortaya çıkan güzel yarışmacı, son verdiği pozla sosyal medyada konuşulan isim haline geldi. Instagram hikayesinde gecelikleriyle poz veren Burcu, güzelliğiyle herkesi mest etti.

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