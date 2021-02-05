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Survivor Sergen çıka çıka kim çıktı yarışmacılar ekran bağımlısı! Bilerek mi seçiliyorlar Survivor Sergen ve Aleyna meğer...

Survivor Sergen çıka çıka kim çıktı yarışmacılar ekran bağımlısı! Bilerek mi seçiliyorlar Survivor Sergen ve Aleyna meğer...
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Şu sıralar Survivor 2021 yarışmacıları hakkında öyle gerçekler ortaya çıkıyor ki, 'pes' demeden geçilmiyor. TV 8 ekranlarında yayın hayatına başlayan Survivor 2021, kısa sürede izleyicinin dikkatini toplamayı başardı. Birbirinden iddialı yarışmacıların ünlüler-gönüllüler formatında hayatta kalma ve şampiyon olma mücadelesi verdiği Survivor 2021'de ünlüler takımının yanı sıra gönüllüler takımı da adından oldukça söz ettiriyor. Yarışmaya yedeklerden dahil olan Sergen Bayar hakkında bu gerçeklede bir şaşkınlık dalgası daha yarattı. Meğer diğer Survivor yarışmacılarında olduğu gibi Sergen Bayar da ekranlardan aşina olduğumuz biriymiş. Ayrıca yine yarışmaya yedeklerden gelen Aleyna Çalışkan'la bakın nasıl ortak bir noktaları varmış.


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