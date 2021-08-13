Survivor Semih Öztürk Trafik kazasına karıştı! Öztürk hızını alamayınca kameralara saldırdı! Tehditler havada uçuştu

TV 8 ekranlarında yayınlanan Ütopya adlı yarışma programıyla hayatlarımıza giren ardından soluğu yine TV 8 ekranlarında yayınlanan Survivor'da alan Semih Öztürk, profesyonel yarışmacılık kariyerinden profesyonel yorumcu kariyerine geçerek, Survivor sonrası yayınlanan Survivor Ekstra koltuğuna oturmuştu. Ütopya yarışmasında tanıştığı Kurretüleyn Matur'la hayatını birleştiren Semih Öztürk şimdilerde şöhretin tadını çıkarıyor. emih Öztürk, eşi Kurretülayn Matur’la Etiler’de kaza yaptı. Semih Öztürk işlemler yapılırken kameraların görüntü almasına sinirlendi. Polis, Semih Öztürk’e alkol kontrolü de yaptı.

Survivor Semih Öztürk ve eşi Kurretülayn Matur kaza yaptı hızını alamayınca kameralara saldırdı! Tehditler havada uçuştu... Ütopya ve Survivor yarışmalarıyla adını tüm Türkiye'ye duyuran Semih Öztürk önceki gece bir trafik kazasına karıştı, sonrasında olanlar oldu. Survivor Ekstra koltuğunda yorumculuk yapan Semih Öztürk kameraların kendisini görüntülemesi sonrası sinirlerine hakim olamadı. İşte Semih Öztürk ve eşi Kurretülayn Matur'un olaylı gecesi...

Ütopya ve Survivor yarışmalarıyla tanınan Semih Öztürk, eşi Kurretülayn Matur'la Etiler'de kaza yaptı. Semih Öztürk işlemler yapılırken kameraların görüntü almasına sinirlendi. Polis, Semih Öztürk'e alkol kontrolü de yaptı.

Semih Öztürk, işini yapan muhabirlere, "Ben de sizi çekeceğim" dedi, bu sözleri duyan trafik polisi ortamı yumuşatmaya çalıştı.

Öztürk, basın mensuplarına sataşmaya devam edince bu kez eşi Kurretülayn Matur devreye girdi.

SURVİVOR EKSTRA SEMİH ÖZTÜRK KİMDİR?



Survivor Ekstra sunucuları arasında yer alan Semih Öztürk, 1991 yılında Bursa'da dünyaya geldi.

2014 yılının Ekim ayında TV8 ekranlarında yayınlanmaya başlayan Acun Ilıcalı'nın yeni yarışma programı "Ütopya" adlı yarışmada yarıştı.

Ütopya'da ikinci olan ve sosyal medyada binlerce hayranı bulunan Semih Öztürk, Marmara Üniversitesi Tiyatro bölümü mezunudur.

Ütopya yarışmasında tanıştığı Kurretülayn Matur ile aşk yaşayan Semih Öztürk, hem ilişkisi hem de tavırlarıyla adından söz ettiriyordu.

Survivor 2016 sezonunda yarışan Semih Öztürk, yarışmadan sonra Survivor Panorama yorumculuğunu üstlenmeye başladı.