Survivor Merve Aydın’ın oğlu Barlas'ı bgörenler hayran kaldı!

Survivor Merve Aydın'ın oğluna bakın gören hayran kaldı! Yapımcılığını ve sunuculuğunu Acun Ilıcalı'nın üstlendiği, çekimleri Dominik'te yapılan Survivor All Star tüm hızıyla devam ederken yarışmanın fenomen yarışmacılarından Merve Aydın gündeme geldi. Ünlüler takımında bulunan atlet Merve Aydın'ın hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. Mehmet Akif Filiz ile mutlu bir evlilik sürdüren fenomen yarışmacının özellikle ailesi merak konusu oldu. Aydın'ın bir dönem birlikte kamera karşısına geçip aynı projede yer aldığı oğlunu görenler ise hayran kaldı. İşte Survivor'a 3 kez katılan Merve Aydın'ın sosyal medyada ilgi odağı olan biricik oğlu...