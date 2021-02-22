Survivor Berkay'ın merak edilen ailesi! Kardeşleri ona hiç benzemiyor

TV 8 ekranlarında izleyici karşısına çıkan Survivor 2021 kıyasıya rekabet izleyicinin dikkatini çekiyor. Ünlüler ve gönüllüler takımlarında yer alan yarışmacıların şampiyon olma mücadelesi verdiği Survivor 2021'in şu sıralar en çok dikkat çeken isimlerinden biri Berkay Yuvakuran oldu. Galatasaray ve Fenerbahçe formaları giyen Semih Yuvakuran'ın oğlu ve Beşiktaş'ın genç file bekçisi Utku Yuvakuran'ın üçüz kardeşlerinden biri olan Berkay Yuvakuran, performansıyla yarışmanın seyrini değiştirdi. Acun Ilıcalı'nın Utku ve Berkay'ın yanı sıra üçüncü kardeşi de merak ettiğini söylemesi üzerine Berkay 'biz Utku'yla biraz benziyoruz ama onun bizimle hiç alakası yok' dediği Alperen Yuvakuran, Berkay'ın dediği kadar benzemiyor kardeşlerine. Bilmeyen biri yan yana görse kardeş bile demez.