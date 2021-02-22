Haberler Video Magazin Videoları Survivor Berkay'ın merak edilen ailesi! Kardeşleri ona hiç benzemiyor

Survivor Berkay'ın merak edilen ailesi! Kardeşleri ona hiç benzemiyor

Survivor Berkay'ın merak edilen ailesi! Kardeşleri ona hiç benzemiyor
22.02.2021 16:30
Ana Sayfa 00:55
Yakışıklı oyuncu Ekin Koç’un...
Ana Sayfa 00:50
Survivor Berkay'ın merak...
Ana Sayfa 54:41
CHP'ye Berat Albayrak tepkisi
Ana Sayfa 00:25
Hadise oyuncu Seda Bakan’a ...
Ana Sayfa 17:10
Gülümser Bulut davasında karar...
Ana Sayfa 02:39
İstanbul Beyoğlu’nda ölü yunus...
Ana Sayfa 00:44
Güzel oyuncu Zeynep Tuğçe...
Ana Sayfa 04:44
Demet Akalın en...
Ana Sayfa 01:18
Cani koca eşinin kafasına...
Ana Sayfa 00:17
Altın fiyatları ne oldu! İşte...
Ana Sayfa 00:39
Güzel oyuncu Tuba...
Ana Sayfa 00:40
İbrahim Tatlıses ve sevgilisi...

TV 8 ekranlarında izleyici karşısına çıkan Survivor 2021 kıyasıya rekabet izleyicinin dikkatini çekiyor. Ünlüler ve gönüllüler takımlarında yer alan yarışmacıların şampiyon olma mücadelesi verdiği Survivor 2021'in şu sıralar en çok dikkat çeken isimlerinden biri Berkay Yuvakuran oldu. Galatasaray ve Fenerbahçe formaları giyen Semih Yuvakuran'ın oğlu ve Beşiktaş'ın genç file bekçisi Utku Yuvakuran'ın üçüz kardeşlerinden biri olan Berkay Yuvakuran, performansıyla yarışmanın seyrini değiştirdi. Acun Ilıcalı'nın Utku ve Berkay'ın yanı sıra üçüncü kardeşi de merak ettiğini söylemesi üzerine Berkay 'biz Utku'yla biraz benziyoruz ama onun bizimle hiç alakası yok' dediği Alperen Yuvakuran, Berkay'ın dediği kadar benzemiyor kardeşlerine. Bilmeyen biri yan yana görse kardeş bile demez.


Magazin Videoları