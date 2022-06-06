Survivor Barış'ın yeni sevgilisi bir içim su üstsüz pozları olay! Turnayı gözünden vurmak budur! Nisa'dan sonra Barış Murat Yağcı...

Survivor'ın gelmiş geçmiş, adından en çok söz ettiren isimlerinden biri Barış Murat Yağcı. İlk olarak katıldığı Survivor 2020'de geniş bir hayran kitlesine ulaşan ve final koltuğuna oturan Yağcı, yarışma sonrasında Nisa Bölükbaşı ile yaşadığı aşkla magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Aşklarının başlaması da bitmesi de olay olan bu çift, Survivor 2022 All-Star'da bir kez daha karşı karşıya geldi. Ancak Yağcı'nın ikinci Survivor macerası ilki gibi güzel geçmedi ve çok erken elenerek herkesi şoke etti. Survivor sonrası soluğu Almanya'da alan Barış Murat Yağcı önceki gün yeni sevgilisiyle fotoğraf paylaştı. Yağcı'nın yeni aşkı güzelliğiyle hayran bıraktı.