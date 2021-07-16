Haberler Video Magazin Videoları Survivor Ayşe Yüksel'e bir haller oldu mini şortu ve derin sırt dekoltesiyle bir başka

Survivor Ayşe Yüksel'e bir haller oldu mini şortu ve derin sırt dekoltesiyle bir başka

Survivor Ayşe Yüksel'e bir haller oldu mini şortu ve derin sırt dekoltesiyle bir başka
16.07.2021 13:30
Ana Sayfa 02:46
Mersin'de orman yangını!
Ana Sayfa 03:09
Müge Anlı'daki Büyükşen...
Ana Sayfa 01:17
MİT'ten Duhok'ta nokta...
Ana Sayfa 00:36
Peş peşe paylaştı! Hem...
Ana Sayfa 01:06
Şeyma Subaşı hayat dersi verdi...
Ana Sayfa 00:32
Çağla Şıkel'den Hadise...
Ana Sayfa 03:19
Zırhlı askeri araç şarampole...
Ana Sayfa 10:10
15 Temmuz şehidinin kardeşi A...
Ana Sayfa 00:20
Simge Sağın sahne kıyafetiyle...
Ana Sayfa 00:24
Bade İşçil'den bikini şov
Ana Sayfa 00:29
Baş Belası 5. bölüm fragmanı...
Ana Sayfa 10:58
İstanbul’da simge noktalarda...

TV8 ekranlarının sevilen yarışmalarından olan Survivor bir süre önce yayın hayatını sonlandırmıştı. Survivor 2021 sezonunun şampiyonu kırmızı takım yarışmacısı İsmail Balaban olmuştu. Yarışmayı İsmail Balaban kazandı kazanmasına ama diğer yarışmacılarda bir anda şöhreti yakaladı. Onların başında da Ayşe Yüksel geliyor. Masterchef ve Survivor'dan tanıdığımız Yasin Obuz'la bir şarkı projesi için kolları sıvayan Ayşe Yüksel hakkında en çok merak edilen konulardan biri, yarışmadayken samimi görüntüler sergilediği Yiğit Alp Poyraz'la sevgili olup olmadığıydı. Ayşe Yüksel havada kalan 'aşk var mı?' sorusuna verdiği yanıtla geçtiğimiz gün adından söz ettirmişti. Ayşe Yüksel son günlerde yaptığı paylaşımlarla gündemde.


Magazin Videoları