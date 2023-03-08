Survivor Avatar Atakan “Hoş geldin Zenia” deyip bebeğini paylaştı! Arslan çiftine sosyal medyadan tebrik yağdı

Son olarak Survivor 2022 All Star sezonunda boy gösteren ve yarışmayı 9'uncu olarak tamamlayan 'Avatar' lakaplı Çağan Atakan Arslan, kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da sık sık adından söz ettirdi. 2017 yılında Serap Korkmaz ile evlenen Arslan, 2018'de oğlu Leon'u kucağına alarak ilk kez babalık duygusunu tattı. Ünlü isimden bir müjdeli haber daha geldi. Arslan, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla ikinci kez baba olduğunu duyurdu. Bebeğiyle ilk pozlarını yayınlayan Arslan'a ilk yorum Hakan Ural'dan geldi.