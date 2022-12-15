Masterchef'in final yapmasının ardından Survivor 2023 ekranlara gelecek... Şu ana kadar hakkında pek ser verilip sır verilmeyen Survivor 2023'ün yarışmacı kadrosu hakkında ilk duyuru Acun Ilıcalı'dan geldi. Acun Ilıcalı göz bebeği olan yarışma programı Survivor'ın ilk yarışmacısını açıklamış bu ismin Berdan Mardini olduğunu duyurmuştu. Survivor 2023 kadrosu giderek şekilleniyor. Acun Ilıcalı ikinci Survivor yarışmacısını da açıkladı. Yeni isim ''Hayat Bilgisi'' diizisinde Arif karakterine can veren Ümit Erdim oldu.