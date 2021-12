Survivor 2022 çekimlerinde akılalmaz iddia: Yasin Obuz'a yılan saldırdı

Acun Medya tarafından ekranlara gelen başarılı yarışmada her bölüm bir öncekinde daha heyecanlı geçiyordu. Dikkatleri üzerine çeken All Star için ise Acun Ilıcalı, "Son 3 yıldan bir All Star düşünüyoruz. Ağırlık son dönem olacak. Seyircimize sorduğumuz zamanki yüzde All Star'ı istiyor. Bizim şu anda hani banko isim olarak aklımıza gelen Anıl Berk, Sercan, Berkan bir de Ogeday. Kızlardan ise Evrim, Elif, Seda ve Sude. Bizim şu anda tabii teklif götüreceklerimiz bunlar" yorumunda bulunmuştu.

Şimdi ise çekimlerde skandal bir kaza yaşandı ve yarışmaya sağlık ekipleri müdahale etti.

Sevilerek takip edilen Survivor yarışmasında kimlerin olacağı ise Acun Ilıcalı tarafından bizzat açıklanmıştı. Furkan Kızılay, Mert Öcal, Sercan Yıldırım, Barış Murat Yağcı, Adem Kılıççı, Avatar Atakan, Batuhan Karacakaya, Birsen Tokgöz, Sema Aydemir, Merve Aydın gibi isimler ünlüler kadrosunda yer alırken; Berkan Karabulut, Yasin Obuz, Evrim Keklik, Nisa Bölükbaşı, Gizem Kerimoğlu, Berna Keklikler, Sude Burcu ve Seda Ocak gibi isimler ise gönüllüler takımında yer alacaktı.

Yarışmacıların bir araya gelerek reklam çekimleri tamamlandı ve tam o sırada bir isim skandal bir kaza yaşadı. İddialara göre Yasin Obuz, reklam çekimlerine yılan ve iguana gibi yabani hayvanlarla çıkmak istedi. Yüzünde maskesiyle çıkacağı ve yılanlarla sözlerini söyleyeceği bilinen Survivor Yasin, yılandan dolayı zorluk yaşadı. Yine iddialara göre Yasin Obuz'a yılan saldırdı ve sağlık ekipleri anında müdahalede bulundu. Survivor yarışmasında neler olacağı ise merak ediliyor.

Acun Ilıcalı, Survivor All Star 2022 ünlüler ve gönüllüler kadrosunu resmen açıkladı! Acun Ilıcalı'nın Instagram paylaşımı sosyal medyada kısa sürede yayılırken programın hayranları "Survivor All Star yarışmacıları belli oldu mu? Survivor 2022 ne zaman başlıyor?" sorularına yanıt arıyor. İşte Survivor yeni sezon detayları!

SURVIVOR ÜNLÜLER TAKIMI

Acun Ilıcalı "İşte Survivor All Star Ünlüler Takımı. Tüm yarışmacılarımıza başarılar dilerim" notuyla yeni yarışmacıları açıkladı.

Sema Aydemir

Birsen Bekgöz

Geçtiğimiz günlerde saçlarını pembe yapan ve estetikli haliyle dikkat çeken Nagihan da ünlüler takımında yerini aldı.

Merve Aydın

Nagihan Karadere

Batuhan Karacakaya

Aycan Yanaç

Elif Gören

Sercan Yıldırım Survivor'a gelmeden hemen önce evlenmişti. Daha balayına bile çıkamayan Yıldırım soluğu Dominik'te alacak gibi görünüyor. Barış Murat Yağcı kadroda görünürken Nisa Bölükbaşı ise kadroya yer almıyor.

Sercan Yıldırım

Barış Murat Yağcı

Furkan Kızılay

Mert Öcal

Adem Kılıçcı

Çağan Atakan Arslan

SURVIVOR GÖNÜLLÜLER TAKIMI

Survivor 2022 gönüllüler kadrosu içerisinde şu isimler yer alıyor;



Sude Burcu

Seda Aydemir

Evrim Keklik

Nisa Bölükbaşı

Yasin Obuz

Gizem Kerimoğlu

Berna Keklikler

Ardahan Uzkanbaş

Berkan Karabulut

Anıl Berk Baki

Hikmet Tuğsuz

Gökhan Keser

Ogeday Girişken