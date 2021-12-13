Survivor 2022 başlamadan ortalığı ateşe verdi! Sercan Barış Murat Yağcı'yı kesti insan insana bunu yapmaz! Nisa Bölükbaşı...

Survivor 2022 All-Star kadroları Acun Ilıcalı tarafından açıklandığından beri ortalık yanıp kavruluyor. Ocak ayında başlaması beklenen Survivor All-Star için bir süredir kadro iddiaları dönüyordu. Sonunda resmi açıklama Acun Ilıcalı'dan geldi. Acun Ilıcalı'nın açıkladığı kadrolarda kimler kimler yok ki. Kanlılar, kavgalılar, eski sevgililer, yeni aşıklar ve nicesi. Ancak öyle kritik bir üçlü var ki daha şimdiden ortalığı velveleye verdiler. O isimler Survivor 2020'de Nisa Bölükbaşı'dan hoşlanan Sercan Yıldırım, Survivor sonrası Nisa Bölükbaşı'yla aşk yaşayan Barış Murat Yağcı ve Nisa'nın ta kendisi. Bu doğrultuda Sercan Yıldırım'dan öyle bir hamle geldi ki görenler 'insan insan bunu yapmaz' demeden edemedi.