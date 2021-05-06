Survivor'dan elenen Melis Sezer'den itiraflar peş peşe geldi! Survivor 2021 Ünlüler Gönüllüler'den elenen Melis Sezer, adaya veda etmesinin ardından ilk kez konuştu. Ada yaşantısı hakkında konuşan Sezer, elendiğini öğrendiğinde neler hissettiğini anlattı. Çarpıcı açıklamalarda bulunan Melis Sezer'in yarışmadaki favori ismi ise şaşkınlık yarattı. İşte Melis Sezer'in dikkat çeken o açıklaması…

Elendikten sonraki ilk röportajını veren Melis Sezer, "Survivor'da en zorlandığın an ne zamandı?" sorusunu "İlk günlerim çok zordu. Üst üste kaybettiğimiz, çok aç kaldığımız bir dönem olmuştu. Bir de tabii ki son eleme konseyi benim için en zor zamandı. Kendimi ifade etmeye çalışırken yanlış anlaşılmaktan korktuğum için en çok buralarda zorlandım" şeklinde cevapladı.

Sezer, vedanın ardından takımda yaşanan değişikliklerde şöyle bahsetti: "Ben elendikten sonra takımda dört kişi kaldı. Hepsi birbirinden iyi oyuncular. Çok fazla değişiklik olacağını düşünmüyorum. Bundan sonra ciddi anlamda tüm dokunulmazlık oyunlarına asılmalarını beklerim"

Fenomen yarışmacı, "Adada kalmayı senden daha az hak ettiğini düşündüğün biri var mı?" sorusuna da şu cevabı verdi: "Gönüllüler takımında performans olarak değerlendirdiğimde kendimi daha üstün gördüğüm birkaç kişi vardı. Onlardan önce elenmek beni üzdü.

Karşı takımı eleyemememiz tamamen bizim hatamız. Bu sorumluluğu üzerime de alıyorum. Bir yerlerde demek ki ben de sayılarımı alamadım ki dokunulmazlık oyununu kaybettik"

Yarışmadaki favori isminin İsmail Balaban olduğunu açıklayan Sezer, sözlerine şöyle devam etti: "İyi bir sporcu, şampiyonluğun yakışacağını düşünüyorum. Oldukça hırslı, hiçbir zaman mücadeleyi bırakmayacaktır. Karşı takımdan da Poyraz oldukça hırslı, SMS'lerde gördüğüm kadarıyla halk tarafından da seviliyor. Berkay'ı da finalist adayı olarak görüyorum"

Sezer, ada yaşantısı hakkında ise şunları söyledi: "Barakada kalmak en zorlarında bir tanesi. Böceklerle uyuduk, farelerle uyuduk, yengeçlerle savaş verdik. Tıkırtılar, korkular, endişeler hepsi bir aradaydı. Bunun dışında kumun üzerinde tek başıma oturup günbatımını izlemek bile keyifli oluyordu"

Survivor'dan sonraki planlarından da bahseden sevilen yarışmacı, şu ifadeleri kullandı: "Yarım bıraktığım tenis hayatım vardı. Tenise geri dönmek istiyorum. Bir yerden sonra da teniste antrenör olmak istiyorum. Gerçekten teniste iyi bir tecrübem olduğunu düşünüyorum, kendime bu açıdan çok güveniyorum.

Birçok ilki de başarmıştım. Yeni nesle bir şeyler aktarabilirsem çok memnun olurum. Şu an için ilk hedefim yarım bıraktığım kariyerime devam etmek. Çünkü yaşım hala çok küçük"

Sezer, "İsmail SMS birincisi olduktan sonra seni söylemesinin nedeni neydi?" sorusunu da şöyle cevapladı: "Adil olması açısından söylediğini belirtti. Ne, ne kadar adil bilemiyorum. Merve potada olduğu için beni de potaya koymak neye göre adil? Bizi mi çarpıştırmak istedi, anlayabilmiş değilim. Benim SMS'imin düşük olma ihtimalini biliyordu...

İsmail, Batuhan ve ben iyi anlaşıyorduk. Beni kaybetmek onlar için önemli olsaydı yerime potaya SMS'i yüksek olduğu için Batuhan'ı koyabilirdi. Bunu yapmayı tercih etmedi ve ben de ilk potamdan çıkamadım. Bir şeyleri tahmin edip bile bile yapması beni üzdü"

Melise Sezer, "Acun Bey senin ismini söylediğinde neler hissettin?" sorusu karşısında ise şunları söyledi: "Potaya girdiğimde eleneceğimi hissetmiştim. Buna kendimi asla hazırlayamazdım. Çok üzüldüm, ilk başta bir şeyleri ifade edemedim, boğazımın düğümlendiğini hissettim. Oradaki düşüncelerimi ifade etmeye çalışırken bile kötü hissediyorum.Veda her zaman zor olmuştur. İlk düşündüğüm şey başarısız hissetmek oldu. Biraz düşününce aklıma ilk gelen ise 'elimden geleni yaptım, hiç bir yerde pişmanlık duymuyorum, keşke dediğim bir şey yok'. Elendikten sonra Acun Bey'in hakkımda söyledikleri çok hoşuma gitti. Eğer burada iz bırakabildiysem ne mutlu bana. Herkese teşekkür ediyorum. Bu kadar hafta yarıştım, mutluyum"