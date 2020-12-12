Son günlerin en çok konuşulan isimlerinden biri 33 yaşındaki oyuncu Öykü Çelik. Bir Youtube kanalında yaptığı mini etek açıklamasıyla yerden yere vurulan Öykü Çelik'in çok kısa bir süre sonra TV 8 ekranlarında yayınlanması beklenen Survivor 2021 kadrosu yarışmacılarından biri olacağı ortaya çıkmıştı. Öykü Çelik gazı aldı bir kere. Bu kez de aşkını haykıran Öykü Çelik sevgilisinin hediyesi olan milyonluk araçla görüntülenince ilallah ettirdi. Uzun süredir ortalarda görünmeyen Öykü Çelik'in son dönemin en popüler isimlerinden biri olması 'Survivor bereketli geldi' yorumlarına neden oldu. Peki ya Öykü Çelik'in milyonluk aracı? O da dudak uçuklatan cinsten...

Survivor 2021 Öykü Çelik'e bereketli geldi! Mini etek açıklamasıyla tefe konan Öykü Çelik şimdi de milyonluk araca kondu ... Şu sıralar adını çok sık duyar olduk Öykü Çelik'in. İlk olarak "Mini etek giymiş biriyle benim düşüncem bir olur mu?" diyerek tepkilerin odağındaki isim olmuştu. Günlerce konuşulan bu konu sonrasında Survivor 2021 hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı. İddialara göre Öykü Çelik, TV 8 ekranlarında izleyici karşısına çıkacak olan Survivor 2021 kadrosunda ünlüler takımının yarışmacısı olarak boy gösterecek. Tüm bunlar üzerine Öykü Çelik'ten yeni bir hamle daha geldi. Anlaşılan o ki Öykü Çelik'i uzunca bir süre konuşmaya devam edeceğiz.

Öykü Çelik yine gözleri üzerine çevirdi. Yaptığı "Mini etek" açıklamasından sonra magazin dünyasında birinci sıraya oturan güzel oyuncu dün Bebek'te bir kuaförde saçlarına işlem yaptırdı. İş adamı sevgilisinin milyon liralık aracında olan Öykü Çelik için aracı sevgilisi kendisi için aldı iddiaları gündeme bomba gibi düştü. Sevilen oyuncunun hayranlarının ise ağızları bu haberden sonra açık kaldı.

"Mini etek" açıklamalarından sonra tepkileri üzerine çekmiş ve konu hakkında sadece "Ben özür dilenecek bir şey yapmadım. Dediklerimin arkasındayım sadece insanlar anlamak istediği gibi anlıyor!" sözlerini dile getirmişti. Birde üzerine Survivor yarışmasına katılacağı duyulunca binlerce kişi sosyal medya üzerinden "Umarım o yarışmada mini şort ya da kısa şort giymez, çünkü düşüncelerimiz aynı olmayabilir!" tarzında paylaşımlar yaptılar.

Gündemde uzun bir süre kalan oyuncu Öykü Çelik, bir önceki gün Bebek'te bir kuaförden çıkarken görüntülendi. Muhabirlerin sorularını ise tamamen yanıtsız bıraktı ve milyonluk arabasına doğru ilerdi. Son zamanlarda adından sıkça bahsettiren Öykü Çelik ise muhabirlerin binlerce sorusuna rağmen sadece "Çok özür dilerim arkadaşlar ama gerçekten konuşmak istemiyorum!" açıklamasını yaptı.

Kameralar kapandıktan sonra açıklamasını yapan Öykü Çelik koşar adımlarla araca doğru yürüdü ve uzaklaştı. Sevgili İbrahim Berhan ile güzel giden bir ilişki olduğunu ise yaptığı birçok röportajda dile getirmişti. Aşkını ise instagram üzerinden sevenlerine duyurmuştu.

33 yaşındaki güzel oyuncu uzun bir süredir aşk yaşadığı İsmail Berhan ile çıkan dedikodulara cevabını "evet" diyerek vermişti. Aşkını ise bir arkadaşının paylaştığı fotoğraf içeriğini kendi hesabında paylaşarak duyurusunu yapmıştı.

Birçok sinema ve dizide başarılı bir şekilde performansını göstermiş olan Öykü Çelik, konuk olarak katıldığı bir Youtube kanalında yapmış olduğu şok edici açıklamayla gündemde uzun bir süre yer almıştı. Sevilen oyuncu "Ben Karadeniz kızıyım benim kültürümle mini etekle okula gitmiş bir kızın kültürü aynı olur mu?" açıklamasını yapmıştı.

ÖYKÜ ÇELİK KİMDİR?

Öykü Çelik, 13 Temmuz 1987 yılında İstanbul'da doğdu. Babası futbol antrenörü olduğundan ve ailevi sebeplerden dolayı 11 yılda 9 okul değiştiren Öykü Çelik, Bilkent Üniversitesi Tiyatro Bölümünde okurken geçirdiği talihsiz bir trafik kazası nedeniyle okulunu devamsızlıktan dolayı yarım bırakmak zorunda kaldı.

İlk olarak Selena ve Akasya Durağı dizilerinde küçük roller ile oyunculuğa başlayan Çelik, 2009 yılında Cin Geçidi filmi ve Luk Piyes'in oynadığı, Kanımdaki Barut filmlerinde rol aldı.

2011 yılında Oktay Kaynarca ve Meltem Cumbul'un oynadığı "Nuri" dizisinde de Reyna rolünü oynayan Öykü Çelik, 2012 yılında başlayan senaryosunu Mahsun Kırmızıgül'ün yazdığı "Benim için Üzülme" adlı dizide Bahar rolünü canlandırdı. Çelik son olarak ise Şeref Sözü ile ekranlarda boy gösterdi.