Survivor 2021 final gecesinde Acun Ilıcalı, Aleyna'ya gelen teklifi sürpriz teklifi açıkladı

Aleyna Kalaycıoğlu’na hayatının iş teklifi geldi. Acun Ilıcalı açıkladı. Survivor 2021, final yaptı ama yankıları hala devam ediyor. Bu sezonda renkli yarışmacıların yer aldığı Survivor da yarışmacılar iş teklifleri almaya devam ediyor. İşte son olarak Acun Ilıcalı, Aleyna'ya gelen teklifi sürpriz teklifi açıkladı.

Acun Ilıcalı teklifi şöyle duyurdu: Çok önemli bir yapımcı, prodüktör bana ulaştı. Senle ilgili bir görüşme istiyorlar. Haberin olsun, konu sesin ile ilgili. İnşallah görüşme iyi geçer…