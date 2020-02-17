Survivor 2020'de Ceyhun Uzun ve kızı Tanyel'in hayat hikayesi milyonları ağlattı! Ceyhun Uzun kimdir? 17.02.2020 16:58

Survivor 2020 bir başladı, pir başladı... Survivor 2020'nin ilk bölümüne Yasin'in kavgaları, çekişmeler, ada konseyinin yanı sıra Gönüllüler Takımı yarışmacısı Ceyhun Uzun'un hayat hikayesi damgasını vurdu. Kızı Tanyeli kanser yüzünden kaybeden Ceyhun Uzun, anlattıklarıyla milyonları ağlattı desek yeridir. Peki Survivor 2020 Ceyhun Uzun kimdir? İşte Ceyhun Uzun ve kızı Tanyel'in hayat hikayesi...

Survivor ilk bölümüyle geceye damgasını vurdu. Survivor 2020'nin ilk bölümüne, Gönüllüler Takımı'nın yarışmacıların Ceyhun Uzun'un hayat hikayesi damgasını vurdu.Türk asıllı bir İngiliz olan Ceyhun Uzun'un hayatı roman olacak cinsten. Ceyhun Uzun yaptığı sosyal sorumluluk projelerinden dolayı yılın polisi unvanını almaya hak kazanmıştır. Ancak altında yatan çok avcı bir hikaye var.

'BEN EN DEĞERLİMİ KAYBETTİM'

Ceyhun Uzun'un kızı Tanyel, henüz 18 yaşında hayallerinin peşinde koşacakken, tanıştığı hastalık yüzünden hastane koridolarına koşmaya başladı. Ceyhun Uzun yaşadıklarını şöyle anlattı:

Dört yaşındayken annem-babam ayrıldı. Ben ve kardeşimi baba aldı, İngiltere'ye yerleştik. 19 yaşında polisliğe müracaat ettim ve kazandım. 1988'le eşimle tanıştım Kuzey Kıbrıs'ta, 1990'da evlendik, 1995'te kızımız doğdu Tanyeli. Çok süper bir çocuktu, mutluyduk, çok bir şey istemezdik hayattan.2013'te kızımın 18. Yaş doğum gününü kutladık. 6 gün sonra bir sızı vardı göğsünde, hastaneye götürdük. Tanyeli güçlü bir çocuktu. Kaburga kemiğinde bir şey buldular, kemik kanseri çıktı. Tedaviler 2.5 yıl sürdü, kızım pozitif durdu sonuna kadar. 2.5 yıl sonra kanser temizlendi, sanki yeni doğduk dünyaya.Eşim işine döndü, kızım okuluna döndü ama bir korku vardı içimde. Maalesef 6 ay sonra baş ağrısı vardı. Götürdük hastaneye, 3-4 gün bekledik. Dedi ki netice ne olursa olsun bana söylemeyin, doktorun yüzünden hemen anladım. Dedi ki 3 haftası kaldı kızınızın.21 yaşında nişan yapmak istiyordu erkek arkadaşınla, nişanı öne çektik. Çok mutluydu, sarıldı bana. Çok severdi nişanlısını. Maalesef 2016'nın başında Tanyeli'mizi kaybetti, inşallah o bir melek oldu.Ben işe devam ettim 1 ay sonra, eşim kendinde değildi. Hiçbir şey incitemez beni artık ondan sonra, hiçbir şey zor değil."

CEYHUN UZUN KİMDİR?

Survivor'da gönüllüler takımında mücadele edecek olan Ceyhun Uzun, sporcu kişiliği sayesinde dünyada birçok spor etkinliğine katılmıştır.

Ceyhun Uzun'un İngiltere Maraton koşusunda 3 dünya rekoru var.

1: 2017 En hızlı koşu 5 kişi birlikte Scooby doo arabanın içinde koşarak,

2: 2018 En hızlı maraton 6 kişi Ghostbusters arabanın içinde koşarak,

3: 2019 En hızlı maraton 6 kişi Thunderbirds uçak içinde koşarak.

İngiltere'de 2 olimpiyat derecede AJ BELL Triatlon dereceleri var

Londra, Atina, Berlin, Kıbrıs, Sydney, Türkiye maratonu koştu.

2018 yılında polisler arasına seçildi ve Prens William ve Prens Harry'nin Kensington sarayına davet edildi.

2 kere bisiklet turuna çıktı. İlkini Londra'dan Paris'e 24 saatte tamamladı. İkincisini ise Londra'dan Brugge'a 22 saatte tamamladı.

En son koşusunu Kuzey Kıbrıs'ta 2019 yılında gerçekleştirdi.

2017 yılında eşiyle birlikte Londra'da Tanyel's Smile (Tanyel'in Gülüşü) ismiyle kendi vakıflarını kurdu. Tek kızı olan Tanyel'i 2016 yılında kanser yüzünden kaybetti. KKTC'de 0-24 yaş arası kanserle mücadele eden çocuklar ve ailelerine yardım etmeye başladı.