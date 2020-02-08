Survivor 2020 gönüllüler takımı fragman videosu yayınlandı! İşte Survivor gönüllüler takımı yarışmacıları 08.02.2020 16:06

Survivor 2020 için heyecanlı bekleyiş devam ederken Survivor'da yarışacak yarışmacılar belli oldu. Acun Ilıcalı tarafından yeni sezon yayın tarihinin açıklanmasının ardından seyirciler yarışmacıları merak etmeye başlamıştı. Her sene olduğu gibi bu senede Survivor gönüllüler takımı fragman videosu yayınlandı. İşte Survivor 2020'de gönüllüler takımında ter dökecek olan yarışmacılar...

Survivor 2020 için geri sayım başladı. Tv8'de ekranlara gelecek Survivor yarışmasının yeni sezonu için adaylarla görüşmeler yapılıyor. Şimdiye kadar Ünlüler kadrosunda yarışacak birkaç isim açıklandı. Survivor'un ilk sezon şampiyonu Uğur Pektaş'ın da bu sezon kadroda olacağı kesinleşti. Peki, Survivor 2020 Ünlüler-Gönüllüler kadrosu kimler var? Survivor 2020 ne zaman başlıyor? İşte konu il ilgili ayrıntılı bilgiler...

SURVİVOR 2020 NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Survivor 2020 Ünlüler-Gönüllüler yarışmasının ne zaman başlayacağı Acun Ilıcalı tarafından açıklandı. Survivor 2020 Ünlüler-Gönüllüler 16 Şubat 2020 Pazar günü seyircisiyle buluşacak.

Survivor 2020'nin fragmanı yayınlandığında haberimizin içeriğinde yer alacak.

SURVİVOR 2020 YARIŞMACILARI BELLİ OLDU MU?

Survivor 2020'nin kadrosunda hangi isimlerin olacağı heyecanla araştırılıyor. Merakla beklenen isimler belli oldu. Bu sene Survivor'da yarışacak isimler şu şekilde:

SURVİVOR 2020 ÜNLÜLER-GÖNÜLLÜLER KADROSU KİMLER VAR?

ÜNLÜLER

Barış Murat Yağcı,

Mert Öcal,

Şaziye İvegin Üner,

Uğur Pektaş,

Sercan Yıldırım,

Derya Can Göçen,

Parviz Abdullayev,

Aycan Yanaç,

Elif Yıldırım Gören,

Tuğba Melis Türk,

Ersin Korkut.

GÖNÜLLÜLER

Yasin Obuz,

Cemal Can Canseven,

Ceyhun Uzun,

Evrim Keklik,

Fatma Günaydın,

Makbule Günaydın,

Meryem Kasap,

Nisa Bölükbaşı,

Sadık Ardahan Uzkanbaş,

Tayfun Erdoğan,

Burak Yurdugör.