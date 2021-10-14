Sürekli 'öldü' denilen Çaycı Hüseyin'den flaş açıklama: "İlla öleceksek 'Teşkilat' dizisinde ölmek isterim, teklif bekliyorum"

Çocuklar Duymasın dizisinde canlandırdığı Çaycı Hüseyin karakteriyle adından söz ettiren Alpaslan Özmol'un sosyal medyada sürekli öldüğüne dair iddialar ortaya atılıyor. Bu iddialardan sıkılan ünlü oyuncu yaptığı açıklamada, "Yeni 'öldü' haberleriyle gündeme geldik. Ben anlamadım, bir çözüm bulmamız lazım. Yaşıyor muyuz? Ölüyor muyuz? bir karar verin. Adamı hasta etmeyin. Sorun bende mi onlar da mı anlamadım? İlla öleceksek 'Teşkilat' dizisinde ölmek isterim. Teklif bekliyorum, öleceksek orada ölelim" ifadelerini kullandı. Alpaslan Özmol bu açıklamasıyla TRT1 ekranlarının fenomen dizisi Teşkilat'a göz kırptı.