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Sunucu Esra Erol bir zamanlar figüranlık da yapmış! İşte Esra Erol'un figüranlık yaptığı o diziden kareler

Sunucu Esra Erol bir zamanlar figüranlık da yapmış! İşte Esra Erol'un figüranlık yaptığı o diziden kareler
26.03.2021 19:28
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Esra Erol'u efsane dizide görenler şoke oluyor! Atv ekranlarının sevilen sunucusu, Esra Erol'da programı ile Türkiye gündemini belirlemeye devam ediyor. 38 yaşındaki başarılı sunucu, özel hayatıyla parmakla gösterilen ünlü isimler arasında yer alıyor. Eşi ve oğulları ile mutlu bir yaşam sürdüren Esra Erol'un yıllar önce popüler olan bir dizide rol aldığını biliyor muydunuz? Evet yanlış okumadınız! Bir döneme damga vuran dizinin 28.bölümünde, ekranın sağ tarafında, tanıdık bir yüz beliriyor. O dönem henüz gencecik olan Erol, usta oyunculara adeta taş çıkarttı. İşte Esra Erol'un figüranlık yaptığı o diziden kareler...


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