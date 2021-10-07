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Su Burcu Yazgı Coşkun'dan cesur pozlar

Su Burcu Yazgı Coşkun'dan cesur pozlar
07.10.2021 00:56 - Son Güncelleme: 07.10.2021 01:00
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Atv'nin sevilen dizisi Kardeşlerim'de Asiye karakterini canlandıran ünlü oyuncu Su Burcu Yazgı Coşkun, bir derginin yeni sayısı için objektif karşısına geçti. Su Burcu Yazgı Coşkun, tüllü elbisesi ile verdiği bir pozu Instagram sayfasında yayınlamayı da ihmal etmedi. Güzelliği ile göz kamaştıran genç oyuncunun paylaşımı, kısa süre içinde gündem oldu. Bir kez daha kendine hayran bırakan Coşkun, hayranları tarafından iltifat yağmuruna tutuldu. İşte Su Burcu Yazgı Coşkun'un binlerce beğeni alan o pozu...

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