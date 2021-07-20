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Su Burcu Yazgı Coşkun tatilden paylaştı! Güzelliğiyle göz kamaştırdı…

Su Burcu Yazgı Coşkun tatilden paylaştı! Güzelliğiyle göz kamaştırdı…
20.07.2021 20:04
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Su Burcu Yazgı Coşkun tatilden paylaştı! Güzelliğiyle göz kamaştırdı…Atv'nin reyting rekortmeni dizisi Kardeşlerim'de Asiye karakterine can veren ünlü oyuncu Su Burcu Yazgı Coşkun, yapımın sezon finali yapmasının ardından tatile çıktı. Meslektaşlarının aksine sosyal medyayı aktif kullanmayan genç oyuncu, kural bozdu. Tatilde verdiği pozları Instagram hesabında paylaşan Coşkun, güzelliği ile adeta sosyal medyayı salladı. Genç oyuncunun tatil pozları için 'Bir kez daha hayran kaldım', 'Yok böyle bir güzellik!' yorumları yapıldı. İşte Kardeşlerim'in Asiye'si Su Burcu Yazgı Coşkun'un sosyal medyayı sallayan o paylaşımı...


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