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Sri Lanka güzellik yarışmasında taç kavgası! Akıllara Hülya Avşar'ı tacından eden o fotoğraf geldi...

Sri Lanka güzellik yarışmasında taç kavgası! Akıllara Hülya Avşar'ı tacından eden o fotoğraf geldi...
07.04.2021 17:09
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Sri Lanka'nın başkenti Kolombo'da 4 Nisan'da düzenlenen ve Dünya Güzellik Yarışması'nda Sri Lanka'yı temsil edecek güzelin seçileceği yarışmada büyük bir skandal yaşandı. Yarışmada birinci olan ve Bayan Sri Lanka unvanını kazanan Pushpika De Silva'nın tacı, yarışmanın 2019 kazananı Caroline Jurie tarafından başından zorla alındı. Silva'nın boşanmış olduğunu iddia eden Jurie "Boşanmış kadınlar güzellik kraliçesi tacı verilemez. Kurallara aykırıdır" diyerek Silva'nın tacını ikinci olan güzele taktı. Dünyanın konuştuğu olay akıllara Hülya Avşar'ı getirdi. Hülya Avşar'ı tacından eden o fotoğraf yeniden gündem oldu.


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