Şovmen Mehmet Ali Erbil'den yeni açıklama: Seda benim canımdır kardeşimdir…

Bir dönem yedikleri içtikleri ayrı gitmeyen Mehmet Ali Erbil ile Seda Sayan'ın birbirleri hakkında söyledikleri magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Seda Sayan, kendisi hakkında "Geçmişi temiz olsa iftar programı da sunardı. Televizyonlar reyting alamayan bu kadını hala çalıştırıyor" ifadelerini kullanan Mehmet Ali Erbil'i tecavüzle suçlamıştı. Sosyal medyayı ayağa kaldıran suçlamanın ardından Erbil'den yeni bir açıklama geldi. İşte o açıklama...

Instagram'ın hikaye kısmında açıklamada bulunan ünlü şovmen, Seda Sayan'dan özür diledi. Erbil, söz konusun açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Seda benim canımdır, kardeşimdir; oğlu oğlumdur, o da benim çocuklarımı kendininkinden ayırmaz. Ben ilaçların tesiriyle bir yanlış yaptım, özür diliyorum Seda'dan da Oğulcan'dan da… Aramıza kimse giremez, girmesin"