Haberler Video Magazin Videoları Şovmen Mehmet Ali Erbil'den yeni açıklama: Seda benim canımdır kardeşimdir…

Şovmen Mehmet Ali Erbil'den yeni açıklama: Seda benim canımdır kardeşimdir…

Şovmen Mehmet Ali Erbil'den yeni açıklama: Seda benim canımdır kardeşimdir…
16.06.2021 18:38
Ana Sayfa 02:07
Koronavirüste son durum
Ana Sayfa 06:00
Bakan Koca: 35 yaş üstü için...
Ana Sayfa 05:47
Esra Erol’da Ali, karısı...
Ana Sayfa 03:28
Merve Dizdar eşi Gürhan...
Ana Sayfa 05:33
'İhanet görüntüleri' sonrası...
Ana Sayfa 02:04
MİT ve Emniyet FETÖ’nün kilit...
Ana Sayfa 00:42
Küçük kızı taciz edenler tekme...
Ana Sayfa 00:13
Yalın gizemli sevgilisiyle...
Ana Sayfa 00:17
Kardeşlerim’in Akif'i evinin...
Ana Sayfa 01:16
İbrahim Tatlıses kalp krizi mi...
Ana Sayfa 02:17
Bugün randevu istesem aşım ne...
Ana Sayfa 01:14
Mersin Limanı'nda 1 ton kokain...

Bir dönem yedikleri içtikleri ayrı gitmeyen Mehmet Ali Erbil ile Seda Sayan'ın birbirleri hakkında söyledikleri magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Seda Sayan, kendisi hakkında "Geçmişi temiz olsa iftar programı da sunardı. Televizyonlar reyting alamayan bu kadını hala çalıştırıyor" ifadelerini kullanan Mehmet Ali Erbil'i tecavüzle suçlamıştı. Sosyal medyayı ayağa kaldıran suçlamanın ardından Erbil'den yeni bir açıklama geldi. İşte o açıklama...


Instagram'ın hikaye kısmında açıklamada bulunan ünlü şovmen, Seda Sayan'dan özür diledi. Erbil, söz konusun açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Seda benim canımdır, kardeşimdir; oğlu oğlumdur, o da benim çocuklarımı kendininkinden ayırmaz. Ben ilaçların tesiriyle bir yanlış yaptım, özür diliyorum Seda'dan da Oğulcan'dan da… Aramıza kimse giremez, girmesin"

Mehmet Ali Erbil’den yeni açıklama! Tecavüz suçlamalarının ardından özür diledi tepkiler çığ gibi büyüdü

Magazin Videoları