Songül Karlı’ya sosyal medyadan evlilik teklifi! Bakın ne cevap verdi….

Songül Karlı’ya sosyal medyadan evlilik teklifi! Şarkıcı Songül Karlı, sosyal medya hesabında yaptığı sütyensiz ve bornozlu paylaşımlarla uzun süre magazin gündeminde yer edindi. Attığı her adımla adından söz ettiren Karlı, sahne kıyafetleriyle de sık sık gündem olmuştu. Yine iddialı siyah sahne elbisesi ile verdiği bir pozu takipçilerinin beğenisine sunan Karlı, ardından yaptığı paylaşımla herkesi şaşkına çevirdi. Ünlü şarkıcı, aldığı evlilik teklifini gülücük emojileri ile takipçileriyle paylaştı. İşte Songül Karlı'nın o paylaşımı....