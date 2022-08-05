Haberler Magazin Videoları Songül Karlı’nın oğlu koca delikanlı oldu! Son halini gören inanamadı! ‘Anne sürekli bir yerlerin konuşuluyor’ demişti...

Songül Karlı’nın oğlu koca delikanlı oldu! Son halini gören inanamadı! ‘Anne sürekli bir yerlerin konuşuluyor’ demişti...

Songül Karlı’nın oğlu koca delikanlı oldu! Son halini gören inanamadı! ‘Anne sürekli bir yerlerin konuşuluyor’ demişti...
05.08.2022 15:25

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Songül Karlı'nın oğlu koca delikanlı oldu! Kariyerinin yanı sıra sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlarla da sık sık gündem olan Songül Karlı, özellikle derin dekolteli ve bikinili pozlarıyla çok konuşulmuştu. Hatta bir dönem Karlı'nın oğlu Efe Furkan Gümüş, annesini 'Sürekli bir yerlerin konuşuluyor' diye uyarmıştı. Ünlü şarkıcının oğlu koca delikanlı oldu. Furkan Efe'nin doğum gününe özel bir paylaşımda bulunan Karlı'nın paylaşımını görenler "Ne kadar büyümüş", "Annesinin kopyası" gibi yorumlarda bulundu. İşte Songül Karlı'nın o paylaşımı...

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