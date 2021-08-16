Songül Karlı'dan parmak ısırtan poz! Göğüs dekolteli siyah beyaz pozu ile sosyal medyayı kavurdu

Songül Karlı'dan parmak ısırtan poz! Ünlü şarkıcı ve sunucu Songül Karlı, Instagram paylaşımlarıyla dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Parmağını ısırdığı son paylaşımıyla adından söz ettiren Karlı, önceki gün oğlu Efe ile birlikte film keyfi yaptıklarını ifade eden bir paylaşımla daha sevenlerinin karşısına çıktı. Bikinili ve sütyensiz pozlarıyla sık sık gündeme gelen Songül Karlı'ya oğlu geçtiğimiz aylarda "Hep bir yerlerin konuşuluyor anne" diyerek tepki göstermişti. İşte Songül Karlı ve oğlundan gelen yeni paylaşım ve Karlı'nın çok konuşulan fotoğrafı...