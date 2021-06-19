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Songül Karlı yine kendine hayran bıraktı! Derin göğüs dekolteli kırmızı elbisesiyle mest etti…

Songül Karlı yine kendine hayran bıraktı! Derin göğüs dekolteli kırmızı elbisesiyle mest etti…
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Songül Karlı yine kendine hayran bıraktı! Derin göğüs dekolteli kırmızı elbisesiyle mest etti… Songül Karlı, sosyal medya hesabında yaptığı iddialı paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Daha önce yaptığı sutyensiz ve bornozlu paylaşımlarıyla uzun süre gündem olan şarkıcı, bu kez derin göğüs dekolteli kırmızı elbisesiyle objektif karşısına geçti. O kareyi Instagram sayfasında yayınlayan Karlı, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. İşte Songül Karlı'nın sosyal medya gündemine bomba gibi düşen o paylaşımı…


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