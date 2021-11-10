Songül Karlı sosyal medyada nostalji rüzgarı estirdi! Değişimini gören inanamadı

Songül Karlı sosyal medyada nostalji rüzgarı estirdi! Türkücü Songül Karlı, sosyal medya hesabında Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıldönümüne özel bir paylaşımda bulundu. Instagram hesabında art arda paylaşımlar yapan Karlı, ilk olarak "Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı ve özlemle anıyoruz" ifadelerini kullandı. Karlı, daha sonra ise yıllar önce katıldığı İbo Show'da "Karnı Büyük Koca Dünya" şarkısını seslendirdiği anları yayınladı. Songül Karlı'nın paylaşımları büyük ilgi görürken yıllar içindeki değişimi de dikkat çekti. İşte Songül Karlı'nın o paylaşımı...