Haberler Magazin Videoları Songül Karlı sosyal medyada nostalji rüzgarı estirdi! Değişimini gören inanamadı

Songül Karlı sosyal medyada nostalji rüzgarı estirdi! Değişimini gören inanamadı

Songül Karlı sosyal medyada nostalji rüzgarı estirdi! Değişimini gören inanamadı
10.11.2021 19:02
Ana Sayfa 00:34
Hande Erçel paylaştı sosyal...
Ana Sayfa 02:10
Başkan Erdoğan, Temel...
Ana Sayfa 01:10
Ozan Akbaba yaşıyla şaşırttı!
Ana Sayfa 00:31
Gözde Seda Altuner annesinin...
Ana Sayfa 05:22
2022 AGİ zam tablosu...
Ana Sayfa 02:11
Öz yeğeni ile yakalanmıştı!...
Ana Sayfa 00:35
Kocaeli'de geri dönüşüm...
Ana Sayfa 01:00
Tevbe Suresi dinle! Tevbe...
Ana Sayfa 02:18
Gara'da nokta operasyon: Nazlı...
Ana Sayfa 00:39
Çukurova'nın Hakan'ına bakın!...
Ana Sayfa 01:30
Seyyar satıcılar ile zabıta...
Ana Sayfa 00:56
Tezkereye hayır oyu...

Songül Karlı sosyal medyada nostalji rüzgarı estirdi! Türkücü Songül Karlı, sosyal medya hesabında Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıldönümüne özel bir paylaşımda bulundu. Instagram hesabında art arda paylaşımlar yapan Karlı, ilk olarak "Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı ve özlemle anıyoruz" ifadelerini kullandı. Karlı, daha sonra ise yıllar önce katıldığı İbo Show'da "Karnı Büyük Koca Dünya" şarkısını seslendirdiği anları yayınladı. Songül Karlı'nın paylaşımları büyük ilgi görürken yıllar içindeki değişimi de dikkat çekti. İşte Songül Karlı'nın o paylaşımı...

Magazin Videoları
SON DAKİKA