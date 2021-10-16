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Songül Karlı parlak elbisesiyle paylaştı! Dekoltesi olay oldu…

Songül Karlı parlak elbisesiyle paylaştı! Dekoltesi olay oldu…
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Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ve iddialı pozlarıyla sık sık gündem olan ünlü şarkıcı Songül Karlı, Instagram hesabında yaptığı son paylaşımla yine adından söz ettirdi. Şimdilerde sunuculuğunu üstlendiği Gelin Mutfakta programıyla gündemde olan Karlı, dekolteli pozlarına bir yenisini daha ekledi. Ünlü oyuncu, parlak siyah elbisesi ile verdiği bir pozu Instagram'ın hikaye kısmında yayınladı. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının yoğun ilgi gösterdiği paylaşımda Karlı'nın uyguladığı filtre dikkat çekti. Bazı sosyal medya kullanıcıları, "Çok güzelsin" yorumlarında bulunurken bazıları "Yine filtreyi abartmışsın" dedi. İşte Songül Karlı'nın dekolteli siyah elbisesi ile yaptığı o paylaşım...

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