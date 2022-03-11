Songül Karlı önce yataktan doğal halini paylaştı ardından derin dekolteli kıyafetiyle sosyal medyayı salladı

Songül Karlı peş peşe paylaştı! Sosyal medyayı aktif olarak kullanan ve iddialı paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettiren ünlü şarkıcı Songül Karlı, soluğu Adana'da aldı. Sahne öncesi sosyal medya hesabında art arda paylaşımlarda bulunan ünlü şarkıcı, hazırlık öncesi yatakta verdiği bir pozu yayınladı. Başına sardığı havlusuyla poz veren Karlı'nın doğal hali büyük ilgi gördü. Ardından hazırlık aşamasını yayınlayan şarkıcı, vücudunu saran derin göğüs dekolteli elbisesiyle boy gösterdi. Fit haliyle dikkat çeken Karlı, sosyal medyayı salladı. İşte o paylaşımlar...