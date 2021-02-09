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Songül Karlı önce 'oğlum kızıyor' dedi sonra 'alın o zaman' diyerek çamaşırsız spor pozlarını paylaştı! Oğlu çok kızacak

Songül Karlı önce 'oğlum kızıyor' dedi sonra 'alın o zaman' diyerek çamaşırsız spor pozlarını paylaştı! Oğlu çok kızacak
09.02.2021 14:00
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İşte fırtınanın bilançosu

Eski eşi Metin Yüncü tarafından dolandırıldığını söyleyen Songül Karlı, geçtiğimiz yaz Müge Anlı'ya çıkacağını açıklayarak herkesi şaşırtmıştı. Ama o Müge Anlı'ya çıkmadan emniyet güçleri Metin Yüncü'yü kıskıvrak yakaladı. Geçtiğimiz günlerde de eski eşi nedeniyle sıkıntılı günler geçirdiğini söyleyen Songül Karlı, spor paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Bir ara oğlunun bazı fotoğraflarından rahatsız olduğunu söyleyen Songül Karlı'nın yeni paylaştığı fotoğraflarda çamaşırsız olduğu dikkatlerden kaçmadı. Anlaşılan o ki Songül Karlı'nın oğlu yine çok kızacak


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