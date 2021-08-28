Songül Karlı derin yırtmaçlı kıyafetiyle mest etti

Bir dönem verdiği frikiklerle magazin gündeminden düşmeyen ünlü şarkıcı Songül Karlı, sosyal medya hesabında yaptığı iddialı paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Karlı, oldukça iddialı sahne kıyafeti ile şarkı söyleyerek yürüdüğü anlara ait bir videoyu Instagram hesabında yayınladı. Derin yırtmaçlı siyah elbisesi ile tüm dikkatleri üzerine çeken ünlü şarkıcının paylaşımı, kısa süre içinde sosyal medyaya damga vurdu. Takipçileri Karlı için "Bomba gibisin", "Şahane kadın", "Gözlerimi alamıyorum" yorumlarında bulundu. İşte ünlü şarkıcı Songül Karlı'nın o paylaşımı....