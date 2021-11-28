Songül Karlı daracık taytıyla spor yaptığı anları paylaştı! Sosyal medya onu konuştu

Songül Karlı daracık taytıyla spor yaptığı anları paylaştı! Ünlü şarkıcı Songül Karlı, geçen aylarsa iç çamaşırsız spor pozlarını paylaşmış ve uzun süre gündem olmuştu. İddialı pozlarıyla sık sık adından söz ettiren Karlı, Instagram hesabında yaptığı spor paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Spor salonunda boy gösteren Karlı, dar taytı ve üstüyle zıpladığı anları sosyal medya hesabında paylaştı. Ünlü oyuncunun paylaşımını gören dönüp bir daha bakarken Karlı kısa sürede gündem oldu. İşte Songül Karlı'nın çok konuşulan o paylaşımı...