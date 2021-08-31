Songül Karlı dapdaracık süper mini elbisesiyle olay oldu

Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan Songül Karlı, çok konuşulan paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Bir mağazada kıyafet deneyen Karlı, vücudunu saran süper mini siyah bir elbiseyi denediği anları kayıt altına alarak Instagram hesabında paylaştı. Derin göğüs dekolteli elbisesinin sırt kısmında gözüken sütyeni takipçilerinin dikkatinden kaçmayan Karlı için "Ya hiç giymiyorsun ya da gözümüze sokuyorsun" yorumu yapıldı. Öte yandan fit hali ile dikkat çeken Karlı, takipçilerinden tam not aldı. İşte Songül Karlı'nın o paylaşımı....