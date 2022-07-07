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Songül Karlı beyazlar içinde paylaştı! Fit fiziğiyle sosyal medyayı salladı

Songül Karlı beyazlar içinde paylaştı! Fit fiziğiyle sosyal medyayı salladı
07.07.2022 00:17 - Son Güncelleme: 07.07.2022 00:23

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Ünlü şarkıcı Songül Karlı, son olarak eski eşi Metin Yüncü ile gündem olmuştu. Şarkıcı Songül Karlı'yı dolandırdığı iddiasıyla eski eşi Metin Yüncü ve iki sanığın yargılandığı davada karar çıkmış ve mahkeme heyeti, inandırıcı bir delil elde edilemediği gerekçesiyle beraatlerine hükmetmişti. Karar sonrası gözler Songül Karlı'nın yapacağı açıklamaya çevrilirken ünlü şarkıcıdan bambaşka bir paylaşım geldi. Karlı, vücudunu saran beyaz elbisesiyle dans ettiği anları kayıt altına alarak takipçileriyle paylaştı. Fit haliyle dikkat çeken Karlı için "Kim der bir çocuk annesi" yorumu yapıldı. İşte Songül Karlı'nın sosyal medyayı sallayan o paylaşımı...

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