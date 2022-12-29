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Son dönemin parlayan yıldızı Ecem Erkek’in eski eşini görenler şaşırdı! Oda oyuncuymuş…

Son dönemin parlayan yıldızı Ecem Erkek’in eski eşini görenler şaşırdı! Oda oyuncuymuş…
29.12.2022 01:22 - Son Güncelleme: 29.12.2022 01:28

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Ecem Erkek’in eski eşini görenler şaşırdı! Oda oyuncuymuş… 31 yaşındaki oyuncu Ecem Erkek son dönemin parlayan yıldızlarından biri. Ankara'da dünyaya gelen oyuncu 2017 yılında rol aldığı Hayat Sırları isimli diziyle ekranlara merahaba dedi. 2018 yılında katıldığı Güldür Güldür ile birlikte çok daha büyük kitleler tarafından tanınır hale gele gelen ve Naime karakteriyle izleyenleri ekrana kilitleyen oyuncu, rol aldığı skeçlerdeki başarılı performansıyla büyük beğeni topluyor. Ecem Erkek'in hayatı hayranları tarafından merak edilip araştırılmaya başlandı.

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