SON DAKİKA: Yavuz Bingöl sokağa çıkma kısıtlamasında denetim yapan polislere çorba dağıttı

Son dakika haberine göre,Türk Halk Müziği'nin usta ismi Yavuz Bingöl, Bursa'da kısıtlama saatlerinde uygulama yapan polis ekiplerine çorba dağıttı. Bingöl, "Saat 21.00'da sokağa çıkma yasağı başlıyor ama dışarıda görev yapan polisimiz askerimiz, izinli olanlarla zaman geçirip, kısa sohbet ve sıcak bir çorbayla buluşturuyoruz" dedi.

Bursa'ya bir dizi ziyaret için gelen Türk Halk Müziği'nin ünlü ismi Yavuz Bingöl, kısıtlama saatlerinde denetim yapan polis ekiplerine çorba dağıttı.

Bingöl, Bursa İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan ve Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz ile iş insanı Muhsin Şaşmaz tarafından yaptırılan çorbaları kontrol noktalarında görev yapan polis ekiplerine ikram etti.

Muhsin Şaşmaz'ın yol uygulaması yapan polis ekiplerine çorba dağıttığını basından takip ettiğini belirten Yavuz Bingöl, "Muhsin Bey benim arkadaşım. Kendisi yol uygulaması yapan polis ekiplerine çorba dağıttığını basından gördüm.

Bunun üzerine telefonla aradım ve 'Beraber dağıtalım' dedim. Çok güzel bir uygulama. İnşallah her il ve ilçede böyle değerli iş adamlarımız çıkar. Saat 21.00'da sokağa çıkma yasağı başlıyor ama dışarıda görev yapan polisimiz askerimiz, izinli olanlarla zaman geçirip, kısa sohbet ve sıcak bir çorbayla buluşturuyoruz" dedi.

Organizasyona katıldıkları için Sanatçı Yavuz Bingöl, İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan ve Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz'a teşekkür eden proje sahibi Muhsin Şaşmaz, "Kıymetli dostum Yavuz Bingöl'e teşekkür ediyorum.

Bugün bu güzel organizasyonumuza ve benim heyecanıma ortak oldular. Kendilerine teşekkür ediyorum. Biz iki aydır bu projeyi başlattık. Aslında amaç emniyet mensuplarımızın manevi anlamda yanında olmak ve bir bardak sıcak çorbayla onların içini ısıtmaktı" dedi.

Polis memurlarına ve uygulama noktalarından geçen sürücülere çorba ikram ederek sohbet eden Bingöl, daha sonra polislere başarı dileyerek uygulama noktasından ayrıldı.



