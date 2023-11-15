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Haberler Magazin Videoları Giriş Tarihi: 15 Kasım 2023, 10:41 Güncelleme Tarihi: 15 Kasım 2023, 11:05

SON DAKİKA: TURABİ ÇAMKIRAN üzücü haber Survivor All Star 2024'e katılmayacağını İlluminati ile açıkladı! Turbo Turabi: Gelemeyeceğim!

Survivor'da iki kez şampiyonluk yaşayan ve The Challenge: War of the Worlds'de de birincilik elde eden ünlü yarışmacı Turabi Çamkıran, hayranlarına Instagram hesabından yaptığı duygusal bir paylaşımla seslendi. Acun Ilıcalı'nın Survivor All Star 2024 yarışmacıları arasında duyurduğu ve yarışmaya katılması merakla beklenen Turbo Turabi, uzun süredir mücadele ettiği sağlık sorunları nedeniyle yarışmada yer alamayacağını duyurdu.

Survivor'ın sevilen şampiyonlarından Turabi Çamkıran, uzun süredir yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle Survivor All Star 2024'e katılamayacağını sosyal medya hesabından duyurdu. Daha önce iki kez şampiyonluk yaşayan ve The Challenge: War of the Worlds'de birincilik elde eden başarılı yarışmacı, sağlık durumu nedeniyle hayranlarına üzücü bir haber verdi.

Turabi Çamkıran'ın Instagram hesabından yaptığı paylaşıma göre, "Rahatsızlığımın nedenini sorup duruyorsunuz arkadaşlar. Anlatayım. The Challenge yarışmasını kazanıp Hollywood sektörüne girince gizli ve çok güçlü bir yapının dikkatini çektim. Hatta Facebook'ta gördüğüm bi habere göre Cem Yılmaz ve Tarkan da bu yapının üyelerinden. Bana, aralarına katılmam karşılığı Beverly Hills'te lüks bir villa, 100 milyon dolar nakit para ve Hollywood'ta senede en az bir yüksek bütçeli filmde başrol teklif ettiler. Hiç düşünmeden teklifi kabul ettim. Ama karşılığında sadakatimi ölçmek için köpeğimin canını almam gerektiğini söylediler. Hemen teklifi reddettim. Sonrasında da suikast girişiminde bulundular ama başarısız oldular. Halen deniyorlar ama dostlarım sayesinde çok şükür hayatta kalmaya devam ediyorum. Uzun lafın kısası İlluminati'nin suikast girişimi sonucu bu hale geldim. Maalesef Survivor All Star2024 'e sağlığım yetişmeyecek. Şimdiden yarışmacılara bu efsane sezonda başarılar dilerim. Sakatsız, belasız güzel bir sezon geçirirler umarım. İnanmayın. Şaka, yok İlluminati filan. İnternette her gördüğünüz her şeye inanmayın ama gelemeyeceğim. Kalın sağlıcakla" ifadelerine yer verdi.

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