SON DAKİKA: Şarkıcı Gülşen için istenen ceza belli oldu

Şarkıcı Gülşen Çolakoğlu'nun, konserinde imam hatip liselilere yönelik sözlerinden dolayı "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan yargılandığı davanın duruşmasında cumhuriyet savcısı esasa ilişkin mütalaasını açıkladı.

Tutuksuz sanık Çolakoğlu'nun katılmadığı İstanbul 11. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada sanığın avukatları Altın Mimir, Orhan Erol Müezzinoğlu ile Ziya Göktaş hazır bulundu.

Duruşmada esasa ilişkin mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanık Çolakoğlu'nun konser sırasında söylediği, "İmam hatipte okumuş kendisi, sapıklığı oradan geliyor." sözlerinde ve sanığın duruşma aşamalarındaki beyanlarında ihtilaf bulunmadığını belirtti.

Sanığın sözlerinin halkın bir bütününü ifade ettiği, bu sözlerin toplumun içinde bulunduğu birlik ve beraberlik içeren ortak değer yargılarının karşıtı olduğu, halkı kin ve düşmanca duygular beslemeye sevk edip, halkın sosyal sınıf bakımından farklı özelliklere sahip bir kesimini diğer kesim aleyhine kin ve düşmanlığa alenen tahrik ettiği kaydedilen mütalaada sanığın bu sözlerinin toplumun bir kesimini ayrımcılığa maruz bıraktığı aktarıldı.

Mütalaada, sanığın söz ve beyanlarının, kışkırtıcı, düşmanca tutum ve davranışlar sergilemeye yönelik ifadeler içerdiği, halkı kışkırttığı, bu sözlerin tahrik içerikli ve bireyler arasında kitlesel düşmanlık uyandırmaya elverişli olduğu ifade edildi.

Sanığın söz konusu ifadelerinin umuma açık bir yerde söylendiği aktarılan mütalaada, "Bu konuşmaya ilişkin videonun sosyal medya ve basın yayın organlarında yayınlanmasının akabinde fiilin tahrik edilenler tarafından algılandığı anda suçun tamamlandığı" bildirildi.

Sanık Gülşen Çolakoğlu'nun "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilen mütalaanın ardından söz alan avukat Altın Mimir, imam hatip liselerinin sosyal sınıf olmadığını iddia ederek, müvekkilinin üzerine atılı suçun tehlike suçu olmadığını savundu.

Avukat Mimir, müvekkilinin aleyhine kampanya başlatıldığını öne sürerek, "Müvekkilim adına sayısız manevi tazminat davaları açıldı ve hepsi reddedildi. Müvekkilime, 'katli vaciptir' sözlerini kullanan şahsa takipsizlik verilmiş ancak müvekkilim hakkında 24 saat içinde işlem yapılmış ve yararı olmayan bir suçtan dolayı tutuklanmıştır. Müvekkilimin, şu an içinde bulunduğu koşullar nedeniyle teminat bedeli olarak yatırılan paranın iadesini istiyoruz." dedi.

Mahkeme, taraflara mütalaaya karşı savunma yapmak üzere süre verip duruşmayı erteledi.

- Davanın geçmişi

Gülşen Çolakoğlu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 216. maddesi kapsamında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan başlatılan soruşturma kapsamında 25 Ağustos 2022'de tutuklanmıştı.

Çolakoğlu'nun avukatının itirazını değerlendiren nöbetçi İstanbul 27. Asliye Ceza Mahkemesi, 29 Ağustos 2022'de Çolakoğlu'nun tahliyesine karar vermişti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan 48 sayfalık iddianamede Kadın ve Demokrasi Vakfının (KADEM) da aralarında bulunduğu 702 müşteki yer alıyor.

Çolakoğlu'nun savunmasına yer verilen iddianamede, sanığın "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması isteniyor.