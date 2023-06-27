İstanbul Esenyurt'ta oturan ve üç gün önce ailesi tarafından kayıp ilanı verilen Özlem Yıldız'ın cesedi Büyükada'da ormanlık alanda bulundu. Acı haber sonrası Mehmet Ali Erbil'in sunduğu Çarkıfelek programıyla ünlenen Ünlü sunucu Özlem Yıldız öldü mü sorusu akıllarda yer etti. Sunucunun ölümüne dair jet açıklama geldi.

ÖZLEM YILDIZ AÇIKLAMA YAPTI

Ünlü sunucu Özlem Yıldız sosyal medya hesabından konuya dair açıklamada bulundu. Özlem Yıldız; ''Herkese merhaba... Birgün story atmayınca işler karışmış. Bir kadın cesedi bulumuş adı da Özlem Yıldız'mış. İsim benzerliği arkadaşlar! Bende bugün story atmayınca telefonum susmuyor, merak etmeyin ben iyiyim.'' dedi.

VEFAT EDEN ÖZLEM YILDIZ KİM?

Olay, dün sabah saat 08.30 civarında Büyükada'da meydana geldi. Köpek beslemeye giden iki kişi, ormanlık alanda bir kadına ait ceset buldu.

Olay yerine gelen ekipler, yaptıkları inceleme sonucunda cesedin Esenyurt'ta yaşayan Özlem Yıldız (40) olduğunu tespit etti.

Yıldız'ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Özlem Yıldız'ın 3 gündür arandığı ve ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu öğrenildi.