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SON DAKİKA: Çağatay Akman'ın eski sevgilisi Öykü Uslu şikayetinden vazgeçti! "Darbedildim" demişti...

SON DAKİKA: Çağatay Akman'ın eski sevgilisi Öykü Uslu şikayetinden vazgeçti! "Darbedildim" demişti...
20.01.2023 13:31

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Son dakika haberi... Şarkıcı Çağatay Akman eski sevgilisi Öykü Uslu'nun evinin önüne giderek olay çıkarmış, genç kız ve arkadaşlarına saldırmıştı. Uslu'nun şikayeti üzerine açılan davada şarkıcı hakkında uzaklaştırma verilmişti. Mahkemede hakim karşısına çıkan Akman ise Öykü Uslu'nun kendisine küfürler savurduğunu ve saldırdığını söylemişti. Eski sevgilisi şarkıcı Çağatay Akman tarafından geçen yıl evinin önünde yaşanan tartışma sırasında arkadaşıyla birlikte darp edildiğini, hakaret ve tehdide maruz kaldığını iddia eden Öykü Uslu mahkemede şikâyetinden vazgeçti.

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