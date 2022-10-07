MasterChef'le başlayan ihanet 18 yıllık evliliği bitirmişti... Somer Sivrioğlu'nun eski eşi Aslı Sivrioğlu hakkındaki itirafı bomba! Konuk olduğu programda hayatına dair çok özel bilgileri ilk kez anlatan MasterChef Somer Sivrioğlu, eski eşi Aslı Sivrioğlu ve biten evliliği hakkında konuştu. "Bu zamana kadar hiçbir yerde konuşmadım ama şunları söylemek istiyorum. İlişki iki kişi arasında yaşanır ve o duyguyu o iki kişi bilir. Şekil olarak yanlışlarım olabilir, çok daha açık olmam gerekiyordu kendisine. Çok daha bu eskimeyi ifade ediyor olabilmek gerekiyordu. Bunda benim hatam var ve bunu kabul ediyorum." diyen Somer Sivrioğlu yeni aşkının nasıl başladığını da anlattı.