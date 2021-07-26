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Somer Şef esmer sevgilisi ile görüntülendi! İşte Masterchef Somer Sivrioğlu'nun merak edilen sevgilisi

Somer Şef esmer sevgilisi ile görüntülendi! İşte Masterchef Somer Sivrioğlu'nun merak edilen sevgilisi
26.07.2021 23:57
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Somer Sivrioğlu Masterchef'in merak edilen isimerinden biri. MasterChef programında jüri olan Somer Sivrioğlu yeri geldiğinde sert yeri geldiğinde esprili kişiliğiyle ile dikkat çekiyor. Avustralya'da bir Türk restoranı bulunan MasterChef'in Somer Şef'i özel hayatıyla da ilgi odağı oldu. Bir dönem karısını aldattığı yönündeki haberlerle gündeme gelen Somer Sivrioğlu, 1 milyonu aşkın takipçisi bulunmasına rağmen özel hayatını gözlerden uzak tutmayı başarıyor. MasterChef izleyicisinin merakla takip ettiği Somer Şef'in merak edilen sevgilisi ortaya çıktı.


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