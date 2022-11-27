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Solmaz Çiros kalçasını salladı yorum üstüne yorum yağdı! Seda Sayan'ın fenomen gelinini görenler: "Ne bu şimdi dans mı?"

Solmaz Çiros kalçasını salladı yorum üstüne yorum yağdı! Seda Sayan'ın fenomen gelinini görenler: "Ne bu şimdi dans mı?"
27.11.2022 16:52

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Solmaz Çiros kalçasını salladı kendinden geçti! Seda Sayan'ın fenomen gelinini görenlerin ağzı açık kaldı, "Artık beceremiyorsun, olmuyor" , "Dans mı bu şimdi" yorumları havada uçuştu. Bir dönem Seda Sayan ve Uğur Arslan'ın programında adını duyuran Solmaz Çiros yine kalça dansıyla dikkat çekti. Elbisesini yukarı kıvırarak kalçasını ön plana çıkardığı dansıyla dikkat çeken Solmaz Çiros yine hayranlarını mutlu edemedi. Aldığı kilolarla ve değişimiyle gündeme gelen eski gelin dayına "Sen artık oynayamıyorsun" yorumları geldi.

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