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Siyah kuğu: Cannes Film Festivali’nde Meryem Uzerli rüzgarı!

Siyah kuğu: Cannes Film Festivali’nde Meryem Uzerli rüzgarı!
18.05.2023 15:05

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Bu yıl 76.’sı düzenlenen Sinema sektörünün en önemli etkinliklerinden Cannes Film Festivali’nin açılışına katılan Meryem Uzerli, risksiz şıklığıyla beğeni topladı.

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Sinema sektörünün en önemli etkinliklerinden Cannes Film Festivali, kapılarını 76. kez açtı.

Bu yıl Hande Erçel'in de katılacağı festivalde önceki gün Meryem Uzerli, kırmızı halıda boy gösterdi. Güzel oyuncu, Alman bir tasarımcıya ait kıyafetiyle beğeni topladı.

Festivalin tartışmasız en büyük yıldızı ise Johnny Depp'ti...

Eski eşi Amber Heard ile dünyanın gözü önünde mahkemelerde hesaplaşan Depp, 'geri dönüş' filmi 'Jeanne du Barry' ile etkinliğe katılan ünlü yıldız, galada 7 dakika boyunca ayakta alkışlanınca gözyaşlarını tutamadı.

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