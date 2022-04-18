RAMAZAN İMSAKİYE
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Sırp güzel Emina Jahovic'ten oruç açıklaması! Mustafa Sandal'ın eski eşi: Müslümanım ve tabii ki oruç tutuyorum

Sırp güzel Emina Jahovic'ten oruç açıklaması! Mustafa Sandal'ın eski eşi: Müslümanım ve tabii ki oruç tutuyorum
18.04.2022 12:23

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Boşnak kökenli Sırp şarkıcı Emina Jahovic, önceki akşam Etiler’deydi. İftar sonrası yürüyüşe çıkan güzel şarkıcı, “Sırp olduğum için şaşıranlar oluyor ama ben Müslümanım ve tabii ki oruç tutuyorum” dedi.

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Mustafa Sandal'ın eski eşi Emina Jahovic, önceki gece Etiler'de yürüyüş yaparken objektiflere takıldı.

İftar sonrasında yürüyüş yaptığını söyleyen 40 yaşındaki Sırp şarkıcı, "Oruç tutuyorum. Formumu korumak için de her akşam mutlaka yürüyüş yapıyorum. Ramazan ayı beni manevi olarak çok rahatlatıyor'' dedi.

Sırp olduğu için insanların oruç tutmasına şaşırdıklarını söyleyen Emina Jahovic, "Boşnak kökenli bir Müslümanım. Tabii ki oruç tutacağım" dedi.

HER GECE DUA OKUYOR


Jahovic, daha önceki bir röportajında da şunu söylemişti:

"Küçük bir şehirde büyüdüm ve nasıl istiyorsam öyle davranmıyorum. Benim için 'Çılgın, gider, gezer' diyorlar ama öyle değilim. Beş vakit namaz kılmam ama çok inanırım. Her gece yatmadan Ayetel Kürsi okurum."

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