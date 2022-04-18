Mustafa Sandal'ın eski eşi Emina Jahovic, önceki gece Etiler'de yürüyüş yaparken objektiflere takıldı.

İftar sonrasında yürüyüş yaptığını söyleyen 40 yaşındaki Sırp şarkıcı, "Oruç tutuyorum. Formumu korumak için de her akşam mutlaka yürüyüş yapıyorum. Ramazan ayı beni manevi olarak çok rahatlatıyor'' dedi.

Sırp olduğu için insanların oruç tutmasına şaşırdıklarını söyleyen Emina Jahovic, "Boşnak kökenli bir Müslümanım. Tabii ki oruç tutacağım" dedi.

HER GECE DUA OKUYOR



Jahovic, daha önceki bir röportajında da şunu söylemişti:

"Küçük bir şehirde büyüdüm ve nasıl istiyorsam öyle davranmıyorum. Benim için 'Çılgın, gider, gezer' diyorlar ama öyle değilim. Beş vakit namaz kılmam ama çok inanırım. Her gece yatmadan Ayetel Kürsi okurum."