Haberler Video Magazin Videoları "Sırılsıklam aşık" <a href="/index/ahmet-kural?type=2" class="">Ahmet Kural</a> ve sevgilisi <a href="/index/cagla-gizem?type=2" class="">Çağla Gizem</a>, <a href="/index/bodrum?type=2" class="">Bodrum</a>'da aşk tazeledi

"Sırılsıklam aşık" Ahmet Kural ve sevgilisi Çağla Gizem, Bodrum'da aşk tazeledi

"Sırılsıklam aşık" Ahmet Kural ve sevgilisi Çağla Gizem, Bodrum'da aşk tazeledi
26.07.2021 15:58
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Ahmet Kural ve sevgilisi Çağla Gizem, Bodrum’da aşk tazeledi. Soğuk denize giremeyen sevgilisinin elini tutan Kural, mutlu halleriyle “Sırılsıklam aşık” dedirtti.


Oyuncu Ahmet Kural ve sevgilisi Çağla Gizem'in Bodrum tatili devam ediyor. Sevgililer, önceki gün Torba'da bir otelin beach'inde görüntülendi.

Sıcaktan bunalan Çağla Gizem, denize girdiği sırada dalgaların art arda gelmesiyle elini uzatarak Kural'a "Aşkım elimi tut" diye seslendi.

Geri dönen centilmen oyuncu, aşkının elini tutarak ona sarıldı. Sevgililerin, denizdeki romantik anları TAKVIM objektifine böyle yansıdı.

İLK KURAL CENTİLMENLİK
Kural, denize girmekte zorlanan aşkına sarılarak destek oldu.

SARMAŞ DOLAŞ YÜZDÜLER
Denizde sarmaş dolaş yüzen ikilinin mutluluğu yüzlerine yansımıştı.

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