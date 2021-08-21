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Sinem Kobal’ın kırmızı elbiseli paylaşımına beğeni yağmuru

Sinem Kobal’ın kırmızı elbiseli paylaşımına beğeni yağmuru
21.08.2021 20:18
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Meslektaşı Kenan İmirzalıoğlu ile 2016 yılında nikah masasına oturan ünlü oyuncu Sinem Kobal, sosyal medya hesabında yayınladığı son pozlarla kendine hayran bıraktı. Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan güzel oyuncu, kırmızı bistüyeri ve pantolonuyla verdiği pozları art arda Instagram sayfasında yayınladı. Kobal'ın paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni alırken takipçileri ünlü oyuncuyu iltifat yağmuruna tuttu. Sinem Kobal için "Her zamanki gibi çok güzelsin", "Kırmızılar içinde ateş ediyorsun" yorumları yapıldı. İşte Sinem Kobal'ın sosyal medyayı sallayan o pozları....


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