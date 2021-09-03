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Sinem Kobal’ın derin dekolteli paylaşımına beğeni yağdı

Sinem Kobal’ın derin dekolteli paylaşımına beğeni yağdı
03.09.2021 23:36
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Sinem Kobal’ın derin dekolteli paylaşımına beğeni yağdı! Kenan İmirzalıoğlu ile mutlu bir evlilik sürdüren ünlü oyuncu Sinem Kobal, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla gündem oldu. Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan güzel oyuncu, derin dekolteli mini kıyafeti ile çimlerin üzerinde verdiği pozu Instagram sayfasında yayınladı. Paylaşımının altına 'Eylül' notunu düşen Kobal, güzelliği ile bir kez daha kendine hayran bıraktı. Sosyal medya kullanıcıları, yoğun ilgi gösterdikleri paylaşımda Kobal'ı iltifat yağmuruna tuttu. İşte Sinem Kobal'ın o paylaşımı...


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