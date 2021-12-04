Sinem Kobal’ın biricik eşi Kenan İmirzalıoğlu bakın aslen nereliymiş! Duyan inanamadı

Kim Milyoner Olmak İster'in sunucusu Kenan İmirzalıoğlu bakın aslen nereliymiş! Atv ekranlarının sevilen yarışması Kim Milyoner Olmak İster'in sunuculuğunu üstlenen Kenan İmirzalıoğlu'nun hayatı merak konusu oldu. Meslektaşı Sinem Kobal ile mutlu bir evlilik sürdüren ve şimdilerde ikinci kez baba olmaya hazırlanan İmirzalıoğlu'nun hayatı merak konusu oldu. 47 yaşındaki oyuncunun özellikle memleketi merak edildi. İnternet kullanıcıları, "Kenan İmirzalıoğlu aslen nereli?", "Kenan İmirzalıoğlu'nun memleketi neresi?" sorularının yanıtını arattı. Başarılı oyuncunun aslen nereli olduğunu duyanlar ise şaşkınlığını gizleyemedi. İşte Kenan İmirzalıoğlu'nun memleketi...