Haberler Magazin Videoları Sinem Kobal’ın biricik eşi Kenan İmirzalıoğlu bakın aslen nereliymiş! Duyan inanamadı

Sinem Kobal’ın biricik eşi Kenan İmirzalıoğlu bakın aslen nereliymiş! Duyan inanamadı

Sinem Kobal’ın biricik eşi Kenan İmirzalıoğlu bakın aslen nereliymiş! Duyan inanamadı
04.12.2021 15:32
Ana Sayfa 02:07
Başkan Erdoğan, cezaevine...
Ana Sayfa 02:30
Emekli ve memur zamları belli...
Ana Sayfa 01:01
Eşi Esra Erol'a çıktı diye...
Ana Sayfa 00:57
Damlasu İkizoğlu'ndan süper...
Ana Sayfa 02:36
Antalya'da eski koca dehşet...
Ana Sayfa 05:01
Fehmi Bey karısının...
Ana Sayfa 01:19
Kocasının ruhsatlı silahını...
Ana Sayfa 19:06
FETÖ'cü Adil Öksüz'ü...
Ana Sayfa 03:09
Fatma'dan şok itiraf! Esra...
Ana Sayfa 00:19
Ünlü şarkıcı fena frikik...
Ana Sayfa 00:56
Halk TV seviyesizlikte...
Ana Sayfa 03:22
16 Mossad ajanı için hesap...

Kim Milyoner Olmak İster'in sunucusu Kenan İmirzalıoğlu bakın aslen nereliymiş! Atv ekranlarının sevilen yarışması Kim Milyoner Olmak İster'in sunuculuğunu üstlenen Kenan İmirzalıoğlu'nun hayatı merak konusu oldu. Meslektaşı Sinem Kobal ile mutlu bir evlilik sürdüren ve şimdilerde ikinci kez baba olmaya hazırlanan İmirzalıoğlu'nun hayatı merak konusu oldu. 47 yaşındaki oyuncunun özellikle memleketi merak edildi. İnternet kullanıcıları, "Kenan İmirzalıoğlu aslen nereli?", "Kenan İmirzalıoğlu'nun memleketi neresi?" sorularının yanıtını arattı. Başarılı oyuncunun aslen nereli olduğunu duyanlar ise şaşkınlığını gizleyemedi. İşte Kenan İmirzalıoğlu'nun memleketi...

Magazin Videoları

Sinem Kobal ile 5 yıl önce nikah masasına oturan ve geçen yıl kızı Lalin'i kucağına alan Kenan İmirzalıoğlu, şimdilerde ikinci kez baba olmaya hazırlanıyor.

İkinci bebeğinin de kız olacağı öğrenilen başarılı oyuncu, atv ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster yarışması ve özel hayatıyla sık sık gündem oluyor.

İnternet kullanıcıları da ünlü oyuncunun hayatını merak edip araştırılıyor. İmirzalıoğlu hakkında en çok "Kenan İmirzalıoğlu aslen nereli?" sorusu aratılıyor.

Başarılı oyuncunun aslen nereli olduğunu duyanlar ise şaşkınlığını gizleyemiyor.

SİNEM KOBAL

İstanbul

KENAN İMİRZALIOĞLU

Ankara

SON DAKİKA